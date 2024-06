Com 18 pagantes no Florestão, Humaitá sofre a 7ª derrota seguida no Brasileirão Série D

Abstinência por vitórias do Humaitá na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D chegou na tarde deste sábado (8), no estádio Florestão, a sétima partida seguidas, após derrota diante do Princesa do Solimões por 3 a 0. O primeiro gol vitória dos visitantes foi marcado em cobrança de pênalti efetuada por Jonas, aos 22 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, o time amazonense seguiu melhor na partida e marcou ainda duas vezes no apático Tourão do Humaitá, através de Esdras, aos dois minutos, e Lucas Gomes, aos 32 minutos.

Tabela

Com a sétima derrota seguida na competição na nacional, o Tourão do Humaitá é o único clube das quatro divisões do país que ainda não pontuou na temporada, assim, amargando não somente a lanterna do grupo A1, mas de todos os grupos da Série D. Por outro lado, o Princesa do Solimões assumiu a terceira na tabela da chave, com 11 pontos ganhos, mesma pontuação do Trem-AP, mas com melhor saldo de gols.

Próximos jogos

Humaitá e Princesa do Solimões voltam a campo na próxima quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), no estádio Gilbertão, em Manacapuru (AM), pela oitava rodada da Série D.