Mega-Sena 2734: bolão de Ponta Grossa (PR) leva prêmio de mais de R$ 114 milhões

Um bolão feito na cidade de Ponta Grossa (PR) acertou sozinho e levou o prêmio principal do concurso 2.734 da Mega-Sena.

Os seis números escolhidos neste sábado (8) foram: 21 – 27 – 35 – 48 – 59 – 60.

O prêmio foi de R$ 114.104.458,33.

O bolão teve dez cotas; cada uma terá direito a cerca de R$ 11,4 milhões.

O jogo realizado não foi simples. Os apostadores escolheram nove dezenas, três a mais do que o necessário para um jogo simples.

A aposta foi realizada na lotérica Princesa dos Campos 2, localizada na cidade a cerca de 115 quilômetros de Curitiba.

O concurso também teve:

•137 apostas que acertaram a quina, com prêmio de R$ 49.467,16.

•7.811 apostas que fizeram a quadra, com prêmio de R$ 1.239,46.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

O próximo sorteio, a ser realizado na terça-feira (11), tem prêmio estimado em R$ 35 milhões.

Quanto rende o prêmio?

A pedido da CNN, Michael Viriato, estrategista da Casa do Investidor, realizou um levantamento mostrando quanto rende uma aplicação de R$ 112 milhões, valor que era estimado inicialmente para o concurso deste sábado. Os investimentos consideram o atual patamar da taxa básica de juros em 10,50%.

A poupança segue com o “menor” retorno, tanto no curto quanto no longo prazo: em um mês, a aplicação renderia R$ 643,6 mil e, após um ano, o ganho seria de R$ 7,9 milhões.

A melhor opção ainda estaria nos CDBs, considerando uma remuneração média de 105% do CDI.

Neste caso, os mesmos R$ 112 milhões renderiam R$ 777 mil em apenas um mês e R$ 10 milhões em um ano.

A lista apresenta os ganhos em percentuais e em reais da poupança, do Tesouro Direto (considerado o título pós-fixado, o Tesouro Selic), CDBs e fundos DI, que acompanham o CDI e a taxa Selic.

As contas já consideram os rendimentos líquidos, ou seja, descontados do imposto de renda que incide sobre os ganhos. Apenas a poupança é livre de cobranças.

A simulação considera taxa de administração de 0,5% para os fundos DI e de 0,2% para Tesouro Selic, embora a cobrança varie entre fundos e corretoras.