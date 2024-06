Mãe e filha do Acre são violentadas ao terem casa invadida no Recife

Em 2 de abril deste ano, no bairro de Timbi, uma família do Acre foi vítima de uma sequência de crimes brutais em Camaragibe, no Grande Recife. A Polícia Civil de Pernambuco informou que um homem de 26 anos foi preso na última quinta-feira, 20, por suspeita de envolvimento nesses crimes.

O suspeito e um comparsa, que já faleceu, invadiram a residência da família, roubaram o carro e dinheiro, estupraram uma mulher e também violentaram uma criança autista. A prisão ocorreu como resultado da Operação de Intervenção Tática Celeiro. Durante a prisão, o homem foi encontrado com 65 pedras de crack, sendo também autuado por tráfico de drogas.

Na noite do crime, pai, mãe e três filhos ficaram sob a mira de armas de fogo de dois homens encapuzados que invadiram a casa.

Segundo relatos repassados à polícia, os invasores foram “muito violentos”. O dono da casa, que preferiu não se identificar, afirmou em entrevista a uma emissora de TV que os criminosos estupraram sua filha de 11 anos, que é autista, além de violentarem sua esposa. Além da violência sexual, os criminosos roubaram comida, dinheiro do benefício social e o carro da família.