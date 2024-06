Bandidos invadem casa de conselheira do TCE no Acre

Na madrugada do último sábado, 22, a residência da conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) Dulcinéia Benício de Araújo, em Rio Branco, foi invadida por dois bandidos.

A ação aconteceu por volta das 3 horas da manhã. O ac24horas confirmou com Dulcinéia, que contou detalhes de como aconteceu a ação dos bandidos. “Realmente aconteceu uma invasão no sábado, às 02h59 da manhã, quando eles quebraram o portão de acesso à minha casa, o portão de vidro. E, na sequência, mesmo tendo uma porta da sala de acesso principal da minha casa, com a chave inclusive por fora e uma janela mais baixa, eles foram direto na janela do meu quarto e entraram com uma peixeira. Mas eu não estava na minha residência, nem a minha filha”, explicou.

A ação dos bandidos causa suspeitas, já que muitos objetos de valor foram deixados para trás. Um dos bandidos se cortou ao invadir a residência, o que pode ajudar a identificar os criminosos.

”Eles pegaram uma TV do meu quarto. No quarto da minha filha, eles pegaram um teclado de um iMac, deixaram o iMac e levaram só o teclado, pegaram uma parafusadeira pequena, um notebook da minha filha e um drone simples que ela tinha. Deixaram muitos pertences de valor bem maior. Foi feito o registro da ocorrência. O boletim foi feito pela minha filha na Defla, já que era um final de semana. E a polícia está investigando. A Polícia Militar e a Polícia Civil fizeram um trabalho exaustivo no sábado, colhendo amostras de sangue, porque eles também se feriram quando entraram na residência, então tinha muito sangue por toda a casa. Foram feitas as coletas dessas amostras, desses indícios e tudo mais, e nós estamos aguardando o resultado da investigação policial”, explicou.

A suspeita de que ação foi planejada é reforçada pelo fato de que dias antes da invasão, câmeras de monitoramento foram roubadas e outros criminosos, além dos dois que invadiram à residência, participaram dando apoio. “Antes desse assalto, na quarta-feira, eles foram à frente casa do meu vizinho e roubaram os equipamentos de câmeras que poderiam mostrar imagens deles. Apesar de que apenas dois tenham entrado, a algumas ruas pra frente da minha casa, haviam dois carros e uma moto. Então, acreditamos que foi planejado”, disse.