Lula participa, por vídeo, de reunião com José Dirceu, Genoino e ex-presidentes do PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reencontrou, na segunda-feira (10), ainda que virtualmente, velhos companheiros de partido. O chefe do Executivo participou, por videoconferência, de uma reunião entre ex-presidentes do PT organizada pela atual comandante da legenda, Gleisi Hoffmann (PR).

Lula entrou no fim da reunião e aproveitou para cumprimentar o ex-presidente do PT e ex-governador do Rio Grande do Sul Olívio Dutra pelo aniversário de 83 anos, celebrado no dia 10 de junho.

Também estavam na reunião, de forma presencial, figuras importantes da história do PT como o ex-deputado federal e ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (SP) e o ex-deputado José Genoino (SP).

Ambos foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no processo do mensalão, que abalou o primeiro mandato de Lula no Palácio do Planalto (2003-2006). Dirceu e Genoino chegaram a ser presos.

Também participaram do encontro nomes como os ex-ministros Tarso Genro (RS) e Ricardo Berzoini (SP), além do deputado federal Rui Falcão (SP).

Os ex-presidentes do PT se reuniram na sede do Diretório Nacional do partido, em Brasília (DF).

Dirceu pode ser candidato em 2026

Durante a comemoração de sua festa de aniversário de 78 anos, em março, José Dirceu foi questionado diversas vezes por amigos e colegas sobre a possibilidade de retornar à vida política e tentar um novo mandato na Câmara dos Deputados.

Cassado na Câmara em 2005, condenado pela Justiça e preso três vezes, no âmbito dos processos sobre o mensalão e o “petrolão”, Dirceu está inelegível neste momento. Em janeiro, a defesa do ex-ministro havia entrado com uma ação no STF pedindo a anulação de todas as suas condenações na Operação Lava Jato.

A defesa de Dirceu pede que o STF estenda ao ex-deputado os efeitos da decisão que beneficiou Lula, cuja condenação na Lava Jato também foi anulada após o Supremo entender que o ex-juiz Sergio Moro era suspeito para julgá-lo. Caso o pedido de Dirceu seja bem sucedido na Suprema Corte, ele poderia disputar as eleições de 2026.

Em resposta aos que lhe perguntavam sobre seu futuro político, Dirceu limitou-se a dizer que sua prioridade é seguir na militância partidária e colaborar, no limite de suas forças, com o governo Lula. “Espero viver como minha mãe, até os 97 anos. Portanto, tenho mais 19 anos para viver”, brincou o ex-ministro.

Dirceu foi condenado pelo mensalão, em 2012, a 7 anos e 11 meses de prisão – ele foi detido em 15 de novembro de 2013. No fim de 2014, foi autorizado a cumprir o restante da pena em sua residência – a pena do mensalão foi extinta em 2016. O ex-todo-poderoso do PT também foi preso no âmbito da Lava Jato.

Além de chefe da Casa Civil do primeiro governo Lula, de 2003 a 2005, Dirceu foi deputado federal por São Paulo (1991 a 1995 e 1999 a 2005, quando foi cassado) e presidente nacional do PT (1995 a 2002).