Jogador do Palmeiras revela bastidores de proposta do River Plate e conversa com Abel

Durante a entrevista, Flaco contou ainda que jogou algumas partidas com uma lesão que sofreu em jogo do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, no dia 17 de abril.

“Eu tive uma pequena lesão, uma fissura em uma vértebra no jogo contra o Inter. Eu joguei dois ou três jogos com a lesão. Eu tinha dor, mas não sentia, eu queria jogar. Custa tanto conseguir uma sequência para sair por nada, nem morto. Foi isso, depois eles terminaram vendo que eu tinha essa lesão, daí fiquei três, quatro jogos fora e agora estou voltando”, completou.

O atacante falou ainda sobre ter sido menos utilizado pelo técnico Abel Ferreira, com quem já teve várias conversas sobre o tema.

“Abel sempre fala sobre a maturidade do jogador. A gente pensa que tudo tem que ser na hora que a gente pensa, o torcedor cobra, você tem que ser amanhã tudo o que o torcedor espera, e não é assim. Falo muito isso com o Abel. É questão de entender, quando eu entendi isso, fiquei muito mais tranquilo que a minha hora iria chegar, como chegou no início do ano e vai chegar mais para frente. Sei que vou ser muito importante para o time. Estou preparado, eu me preparo todo dia para dar meu máximo e fazer história no clube”, finalizou.

Esta já é a melhor temporada de Flaco Lopez no Palmeiras, que tem 11 gols e quatro assistências em 27 jogos.