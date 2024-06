Diretores da SAF do Vasco pedem demissão do Cruzmaltino

Lúcio Barbosa, CEO da SAF do Vasco, e Kátia dos Santos, CFO, pediram demissão do Cruzmaltino na manhã desta terça-feira (11/6). Pedrinho, presidente do clube, já está ciente do ocorrido.

Segundo o GE, a interferência do Vasco, que está no controle das ações do clube devido a uma liminar obtida na Justiça há um mês, o vazamento de informações confidenciais, o clima ruim e o comprometimento à governança da SAF foram os motivos apontados para os pedidos de demissão.

Lúcio tinha perdido espaço após o Vasco se tornar sócio-majoritário, em janeiro deste ano. O CEO já não tinha boa relação com Pedrinho mesmo antes do Cruzmaltino obter e liminar na Justiça para reassumir o controle da SAF.

Ele vinha fazendo a função desde a saída de Luiz Mello, em julho de 2023, mas foi efetivado no cargo em janeiro deste ano, em comunicado feito por Josh Wander, um dos comandantes da 777.

Antes de se tornar CEO, Lúcio ocupava o cargo de CFO, o mesmo assumido por Kátia dos Santos na sequência. O Vasco ainda não se pronunciou sobre as baixas na diretoria.