Lula defende explorar margem equatorial: “Não vamos jogar fora chance de fazer país crescer”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que a exploração do petróleo pela Petrobras deverá ser feita “respeitando tudo”. Em um evento com investidores árabes no Rio de Janeiro, a fala do brasileiro foi acompanhada por aplausos discretos da plateia no único momento em que o discurso de Lula foi interrompido com a reação positiva dos presentes.

Ao citar os nomes do governo presentes no evento, Lula saudou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. O presidente, então, brincou que a estatal brasileira “está quase disputando com a Aramco” – companhia petroleira estatal saudita que é a maior do mundo no setor.

“É importante ter em conta na hora em que começarmos a explorar a margem equatorial… Acho que a gente vai dar um salto de qualidade extraordinário. Queremos fazer tudo legal, respeitando o meio-ambiente, respeitando tudo”, disse Lula.

Ao reforçar que o governo tem como objetivo explorar a margem equatorial, o presidente brasileiro concluiu com a afirmação de que “não vamos jogar fora nenhuma oportunidade de fazer esse país crescer”.