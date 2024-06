Série D: Rio Branco tem cartada decisiva contra o Manaus-AM

Com apenas oito pontos ganhos, fora do G-4 e ocupando a sexta posição na tabela de classificação do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco encara na noite desta quarta-feira (12), a partir das 19h, no estádio Florestão, o Manaus-AM. O duelo será válido pela oitava rodada da fase classificatória e somente a vitória interessa ao clube acreano.

O técnico alvirrubro Wemerson Rambinho para o duelo não poderá contar com o volante Júlio e o meia Dunha. Os dois jogadores estão suspensos e não encaram o Gavião. Com isso, o treinador estrelado terá que mudar mais uma vez a equipe titular para mais um compromisso pelo nacional da 4ª Divisão.

No Estrelão a partida é encarada como um divisor de águas. Uma vitória recoloca o time na briga pelo G-4, mas um revés deixará o time em situação delicada na tabela de classificação.

Manaus-AM busca nova vitória

Na briga direta por um lugar no G-4 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Manaus chega para a partida contra o Estrelão querendo somar pontos. O técnico Renatinho Potiguar sabe da importância de nova vitória contra o Estrelão para o time seguir com grandes chances de classificação.

O Manaus soma 11 pontos na tabela de classificação e ocupa a 5ª posição, atrás de Princesa do Solimões e Trem-AP que possuem a mesma pontuação, mas estão à frente no saldo de gols.

Carioca apita o confronto

A professora de Educação Física, a carioca Rejane Caetano da Silva, de 38 anos, membra do quadro de arbitragem da Federação de Futebol do Rio de Janeiro e da Fifa, vai conduzir a partida da próxima quarta-feira (12) envolvendo as equipes do Rio Branco-AC e do Manaus-AM, pela primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Rener Santos e Verônica Severino serão os assistentes. O advogado Fábio Santos será o quarto árbitro.