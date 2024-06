Ao todo, de acordo com portais locais, o suspeito levou 17 peças que estavam à venda.

Nas imagens, é possível ver um homem que vestia a camisa do Internacional no salão da loja analisando algumas camisas. Em certo momento, o suspeito aproveita a distração dos vendedores, e coloca algumas camisas dentro do short.

Nenhuma pessoa que estava no estabelecimento percebeu nenhuma atitude suspeita do homem, nem mesmo uma vendedora da loja, que chegou a trocar algumas palavras com o homem.

Curiosamente, a loja do Paraná Clube está localizada em frente a um módulo da Guarda Municipal.

O clube paranaense registrou Boletim de Ocorrência do fato e espera que as imagens facilitem o reconhecimento do homem.

Veja vídeo: