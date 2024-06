Segurança Pública planeja esquema de trânsito para evento de aniversário do Estado

O governo do Acre está organizando uma grande celebração, em Rio Branco, em homenagem aos 62 de emancipação do território à categoria de estado. Para assegurar a tranquilidade e a segurança dos cidadãos durante o evento, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) realizou, nesta quarta-feira, 12, uma reunião com representantes de diversos órgãos e elaborou um protocolo de atuação das forças e funcionamento do trânsito.

O evento será realizado no sábado, 15, a partir das 16h na Gameleira, com uma variedade de atrações que incluem a solenidade de hasteamento da bandeira e condecorações com a Ordem da Estrela.

O diretor operacional da Sejusp, coronel Cleudo Maciel, explicou que “a Secretaria de Segurança tem como prática fazer essa articulação não só com o Sistema Integrado de Segurança, mas também com os órgãos de trânsito e de saúde, por se tratar de um evento com representatividade de público. Uma das preocupações é a orientação do trânsito, a mobilidade, uma vez que as pessoas querem prestigiar, por se tratar do aniversário do Estado”.

Trânsito e interdições

Estão previstas interdições no entorno do evento a partir das 7h da manhã de sábado, 15, sendo o acesso liberado para fluxo normal após uma hora do encerramento. De acordo com o planejamento feito pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) e pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), o fechamento viário será feito na Rua Eduardo Assmar, da churrascaria Canaã até da Ponte Ponte Metálica.

O acesso para o público será feito pela Rua 24 de Janeiro, nas proximidades da Escola Maria Angélica.

Atuação das forças

Trata-se de um evento cívico-militar, com a participação dos colégios militares do Corpo de Bombeiros (CBMAC) e da Polícia Militar (PMAC).

“Esse já é um evento tradicional no estado e a Polícia Militar se prepara todos os anos para atender essa demanda. A parte militar da solenidade é de nossa responsabilidade, envolvendo a troca de bandeiras e todo o cerimonial militar, em parceria com o cerimonial do governo. Teremos ali o nosso policiamento ostensivo, o policiamento de trânsito também, de modo a possibilitar maior agilidade para as pessoas que se dirigem até a localidade”, destacou a diretora operacional da PMAC, coronel Marta Renata Alves.

O CBMAC também atuará com uma guarnição de prevenção e contará, ainda, com equipes especializadas em atendimento pré-hospitalar, para uma resposta mais rápida em caso de necessidade de atendimento. As viaturas estarão posicionadas estrategicamente no local.