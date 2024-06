Liga das Nações de Vôlei: Brasil perde para o Canadá, e vaga nas quartas fica em risco

Nesta sexta-feira (21), o Brasil perdeu para o Canadá na Liga das Nações de Vôlei Masculino por 3 sets a 0 com parciais de 26/24, 25/19 e 26/24. O duelo foi em Pasay City, nas Filipinas.

Com a derrota, a equipe de Bernardinho ainda não está classificada para as quartas de final do torneio, já que Cuba e Sérvia tem jogos a menos e ainda podem ultrapassar a Seleção Brasileira na tabela. Os Estados Unidos aparecem em 11º, mas não têm mais chances de conseguir vaga, já que tem apenas um jogo pela frente.

Esta é a segunda derrota consecutiva da Seleção, já que o time foi superado pelos Estados Unidos na última quinta-feira (20) por 3 a 2. Vale destacar que o Brasil já está classificado para a Olimpíada de Paris.

O Brasil ocupa a sétima colocação da tabela, com 20 pontos, seis vitórias e cinco derrotas. A Eslovênia perdeu apenas um jogo na competição e lidera a fase preliminar com 23 pontos.

O técnico Bernardinho tem rodado o elenco e decidiu, para esta partida, deixar Lukas Bergmann e Isac fora da lista de relacionados. Arthur Bento e Judson ocuparam as vagas. Bruninho segue em recuperação do problema muscular que teve na panturrilha esquerda.

A partida começou equilibrada, mas, a partir da metade do jogo, o Brasil começou a perder pontos importantes de ataque, não teve um bom desempenho e não conseguiu superar o Canadá, mesmo tendo buscado alguns empates.

A dupla canadense Loeppky e Maar fizeram pontos decisivos e foram os destaques da partida. O próximo jogo do Brasil será neste domingo (23), contra a França às 4h.

Veja o top 10 da fase preliminar

1.Eslovênia – 23 pts – 10 jogos

2.Polônia – 24 pts – 10 jogos

3.Itália – 24 pts – 10 jogos

4.Canadá – 21 pts – 11 jogos

5.França – 20 pts – 10 jogos

6.Japão – 20 pts – 10 jogos

7.Brasil – 20 pts – 11 jogos

8.Argentina – 15 pts – 11 jogos

9.Cuba – 14 pts – 10 jogos

10.Sérvia – 12 pts – 9 jogos