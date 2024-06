Celeste Arantes, mãe de Pelé, morre aos 101 anos na cidade de Santos

A mãe de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morreu nesta sexta-feira (21), em Santos, litoral de São Paulo. Celeste Arantes tinha 101 anos estava hospitalizada há oito dias, mas não teve a causa da morte confirmada, de acordo com o portal G1.

Celeste era mãe de três filhos, todos frutos do relacionamento com Dondinho: Pelé, Jair e Maria Lúcia.

Pelé homenageou a mãe no dia 20 de novembro de 2022. O dia, marcado pela abertura da Copa do Mundo do Catar, coincidiu com o centenário de Celeste.

“Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe”, escreveu.

O Rei Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022, em São Paulo. A mãe, à época, estava acamada e não soube da notícia de imediato.