Alisson, do São Paulo, reforça carinho pelo Cruzeiro e responde se recebeu proposta

Com o Cruzeiro agindo forte no mercado de transferência, o volante Alisson, do São Paulo, teve o nome ligado a um possível interesse do clube celeste. Referência na equipe tricolor, o jogador comentou sobre os rumores e reforçou o carinho que sente pela ex-equipe, mas admitiu que não recebeu nenhuma oferta.

“Tenho um carinho enorme pelo Cruzeiro, foi um clube em que vivi praticamente minha vida toda, mas até mim não chegou nada. Estou muito feliz aqui no São Paulo, sou muito grato ao clube por tudo o que fizeram por mim no momento mais difícil da minha carreira, grato ao torcedor que me apoia nas dificuldades e agora também nesse momento que venho vivendo”, disse Alisson.

O atleta defende o Cruzeiro ainda na categoria de base e foi lançado entre os profissionais em 2012. Depois de uma rápida passagem no Vasco, disputou mais cinco temporadas pela equipe, sendo bicampeão brasileiro (2013 e 2014), campeão da Copa do Brasil (2017) e campeão mineiro (2014). Ao todo, foram 161 partidas e 22 gols.

Temporada de Alisson no São Paulo

Alisson foi titular em todas as partidas do São Paulo na Série A, sendo o jogador mais utilizado do Tricolor na competição. Com os dez jogos realizados na competição, o atleta não pode atuar por outra equipe nesta edição do Brasileiro.

Na temporada, Alisson também é o atleta com mais jogos pelo Tricolor. Ele esteve presente em 30 jogos – sendo 28 como titular – dos 32 que o São Paulo disputou até o momento. Ele ainda marcou dois gols e deu uma assistência.

O jogador tem contrato com o São Paulo até o fim da temporada de 2026.