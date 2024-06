Junho dá inicio ao período mais seco do ano com transição do El Niño para La Niña

A transição do El Niño para o La Niña pode provocar o aumento de temperatura em todo o Estado do Acre. São fenômenos climáticos influenciados pelas temperaturas da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial.

Conforme o portal o Tempo Aqui, o mês de junho é um dos que menos chove em todo o Estado do Acre. A média em Rio Branco foi de apenas 4 dias de chuvas em 2023. A previsão para este ano é de 44,8 mm durante todo o mês. Em Cruzeiro do Sul deve chover o dobro, um total de 89,7 mm.

Ainda de acordo o site, “deverão ocorrer incursões de ar frio polar, caracterizando friagem de moderada ou forte intensidade, principalmente na segunda quinzena do mês”.

No dia 21 de junho tem início ao inverno, tendo os dias mais curtos e as noites mais longas do ano, não só no Acre, mas em todo o hemisfério sul da Terra.

Em Rio Branco, as atenções estão voltadas para o nível do rio Acre, que amanheceu medindo cerca de 2,55 metros nesta segunda-feira, 3, de acordo a Defesa Civil Municipal.