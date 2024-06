Cruzeiro quer o atacante Gabigol e Flamengo se manifesta sobre a situação do jogador

Gabigol, de 27 anos, está no clube desde janeiro de 2019 e, com contrato até o fim de 2024, é tido como ídolo por parte da torcida. Ele tem 281 partidas como flamenguista, com 156 gols, 43 assistências e 12 títulos conquistados.

Flamengo se manifesta

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz também comentou, na zona mista do Maracanã, sobre a situação de Gabigol no clube. O executivo também relembrou um caso de doping envolvendo o jogador para tratar do tema.

“Por razões óbvias, vamos tratar isso (possível renovação) depois do julgamento que vai ser no dia 7. Então, o Gabriel é do Flamengo, tem contrato até o final do ano. Numa situação normal, já deveria e estaria com contrato renovado. Não foi possível por uma série de motivos. Mas acredito que, depois da sexta-feira, com calma e tranquilidade, vamos analisar quais são os próximos passos”, comentou, analisando as consultas pelo atacante.

“Acho que qualquer procura em cima do Gabriel, caso haja, só será feita ou efetivada, por razões óbvias, depois do julgamento que será no dia 7, na Suíça, na sexta-feira. Gabriel é do Flamengo, tem contrato até o fim do ano. Numa situação normal, lógico que a gente já estaria com o contrato renovado”, concluiu.

Em 25 de março, Gabigol foi suspenso do futebol por dois anos por uma fraude no exame antidoping. O ídolo do Rubro-Negro Carioca foi julgado pela Justiça Desportiva Antidopagem.

A decisão, que começou efetivamente em abril, cabia recurso por parte do atleta. Já em 30 de abril, a defesa de Gabigol, conseguiu efeito suspensivo e pode disputar partidas até um segundo momento.

O jogador do Flamengo será julgado novamente pelo caso de doping na sexta-feira (7), pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça.

Cruzeiro no mercado

O Cruzeiro tem monitorado o mercado desde a mudança na gestão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em 29 de abril, o empresário Pedro Lourenço acertou a compra após venda por parte do ex-jogador Ronaldo, o Fenômeno.

Nos últimos dias, com a mudança também na gestão do futebol, o clube celeste anunciou a contratação do goleiro Cássio, ex-Corinthians, e também confirmou a compra em definitivo do zagueiro João Marcelo, que pertencia ao Porto-POR.

A equipe também monitora a situação de outros atletas, como o atacante Arthur Cabral, do Benfica-POR; o zagueiro colombiano Yerry Mina, do Cagliari-ITA; o atacante Michael, do Al-Hilal-SAU; o atacante Kaio Jorge, da Juventus-ITA; e os volantes Matheus Henrique, do Sassuolo-ITA, e Gustavo Cuéllar, do Al-Shabbab-SAU.