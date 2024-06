Internacional vence Delfín com gol de Alario e vai aos playoffs da Copa Sul-Americana

O Internacional venceu o Delfín por 1 a 0 neste sábado (8) em jogo atrasado da 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No Estádio Alfredo Jaconi, Alario marcou o único gol da partida no segundo tempo.

Com a vitória, o Inter conseguiu vaga nos playoffs da competição. O Colorado terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo C, com 11 pontos, enquanto o Belgrano permaneceu com o primeiro lugar. Já o Delfín caiu para a terceira posição e está eliminado.

Na Sul-Americana, somente o líder de cada grupo avança direto às oitavas de final. As equipes que ficam em segundo lugar vão aos playoffs, onde enfrentam os terceiros colocados da Libertadores por uma vaga nas oitavas da Sula.

O jogo

O Inter foi para o tudo ou nada desde o início da partida. Precisando da vitória, o Colorado dominou o primeiro tempo, criando as principais chances, mas pecando na finalização. Fernando quase abriu o placar aos 17 minutos de jogo, mas Heras, goleiro do Delfín, salvou a equipe equatoriana.

Nos acréscimos da primeira etapa, Wesley cruzou na medida para Alario, que cabeçou e quase abriu o placar, mas o zagueiro Goitea tirou a bola em cima da linha.

O segundo tempo começou mais truncado, mas ainda assim com o Inter em busca do gol. Se no fim da primeira etapa Alario parou em Goitea, no segundo o argentino conseguiu colocar o Inter à frente do placar. Aos 22 minutos, Vitão ajeitou de cabeça para o centroavante abriu o placar no Alfredo Jaconi.

No fim do jogo, o Inter recuou e o Delfín ocupou mais no setor ofensivo. O goleiro Fabrício foi acionado em chute de Alman, mas o placar permaneceu como estava: vitória Colorada por 1 a 0.

Próximos jogos

O Inter agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Colorado enfrenta o São Paulo na próxima quinta-feira (13).