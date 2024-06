Forças Policiais são acionadas para possível roubo em ônibus de transporte coletivo e passageiros são revistado

Ligações telefônica ao Centro de Operações Policiais Militares (Copom) sobre um possível assalto a um ônibus de transporte coletivo mobilizou as forças de segurança do Estado na noite deste sábado, 8, nas proximidades do Estádio José de Melo, na Avenida Ceará, no bairro Centro, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, populares ligaram para o Copom relatando a presença de pessoas suspeita armadas dentro de um ônibus do transporte coletivo, que poderiam realizar um arrastão a qualquer momento. Em resposta, várias guarnições abordaram o ônibus em frente ao Estádio José de Melo, antes de sua chegada ao Terminal Urbano.

Todos os passageiros foram submetidos a uma revista minuciosa. Não foram encontrados ilícitos com os suspeitos, e os passageiros puderam retornar ao ônibus para seguir viagem.