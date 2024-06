Ieptec abre 50 vagas para dois cursos em Rio Branco e Cruzeiro do Sul; veja como se inscrever

Em Cruzeiro do Sul, o Centro de Formação e Tecnologia da Floresta (Ceflora) é a unidade do Ieptec que vai conduzir o curso de masseira, com 25 vagas abertas. As matrículas estão abertas até o dia 10 de junho, no próprio Ceflora, localizado na rua Paraná, nº 865, Av. 25 de Agosto, com atendimento das 7h30 às 17h.