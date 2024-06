Imposto de Renda 2024: veja como consultar se você está no segundo lote de restituição

A Receita Federal anunciou que a consulta ao segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2024 estará disponível a partir do dia 21 de junho. O pagamento do lote será no dia 28 de junho.

6.448.325 contribuintes já receberam o crédito da restituição no primeiro lote, somando o valor de R$ 9,5 bilhões, no dia 31 de maio, mesmo dia em que se encerrou o envio das declarações.

A exceção é para os moradores de 399 nos municípios no Rio Grande do Sul, onde o prazo foi estendido até 31 de agosto.

Em março, a Receita Federal divulgou a ordem de prioridade para a restituição, discriminando os grupos prioritários.

Neste ano, residentes do RS foram inclusos no grupo de prioridade para o recebimento de crédito no primeiro lote, devido à tragédia climática no estado.

Na segunda fase dos pagamentos, ainda terão preferência determinados grupos. São eles:

•258.877 idosos acima de 80 anos

•2.595.933 contribuintes entre 60 e 79 anos

•162.902 contribuintes com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave

•1.105.772 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

•787.747 contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via PIX. Vale destacar que, apesar da preferência de pagamento para os grupos mencionados acima, os demais contribuintes também podem receber no segundo lote.

O pagamento da restituição é feito na conta bancária informada na declaração do IR, de forma direta ou por indicação de chave PIX.

Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

O calendário de pagamentos vai até setembro deste ano.

Confira o calendário de restituição do IR 2024 Primeiro lote: 31 de maio, já pago;

Segundo lote: 28 de junho;

Terceiro lote: 31 de julho;

Quarto lote: 30 de agosto;

Quinto e último lote: 30 de setembro.

Qual o meu lote da restituição? Através do site da Receita Federal ou pelo aplicativo “FGTS” – disponível para download em aparelhos Android e/ou iOS – é possível consultar se o pagamento será feito no lote mais próximo da data da consulta.

A Receita não precisa em qual lote o crédito será restituído e sim se o contribuinte será incluída no próximo lote.

Se o contribuinte fizer a consulta hoje, por exemplo, ele saberá se a restituição estará incluída no segundo lote.

Caso não esteja, é preciso esperar as próximas datas.