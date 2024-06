“Vejo o Endrick, o Rodrygo e o Vini Jr como o futuro da nossa Seleção. São jogadores que possuem diversas qualidades: habilidade, individualidade e ginga, características marcantes do futebol brasileiro, os três têm de sobra. Eles vão crescer muito e ajudar o Brasil nos amistosos e na Copa América”, disse Ronaldo, em entrevista para a Betfair.

O pentacampeão aproveitou para exaltar o mais novo do trio, o atacante Endrick, e opinar sobre a importância de atletas que atuam no futebol brasileira em competições internacionais, como a Copa América.

“O nome mais forte é o Endrick, que já estará atuando pelo Real Madrid após o fim da Copa América, mas conseguiu sua vaga e destaque mundial como jogador do Palmeiras. É importante testar nomes que atuam no futebol brasileiro, independentemente da idade. É um ótimo momento para ver os atletas que jogam aqui e estão fazendo um bom ano. Para todos eles, será uma bagagem legal, pois são competições que ajudam o jogador a se preparar para uma Copa do Mundo”, completou Ronaldo.

Além de Endrick, Dorival Jr também convocou os seguintes jogadores que atuam no Brasil: Bento (Athletico), Rafael (São Paulo) e Guilherme Arana (Atlético-MG).