Humaitá enfrenta o Manaus neste domingo em Rio Branco

Neste domingo (16), as equipes do Humaitá e do Manaus se enfrentam pela 9° rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Florestão, em Rio Branco.

O Humaitá, que segue como o pior time de todas as divisões do Campeonato Brasileiro com oito derrotas consecutivas, ocupa a última posição sem nenhum ponto conquistado. A equipe acreana vem de uma derrota por 3 a 1 para o Princesa do Solimões-AM, em partida realizada fora de casa.

Por outro lado, o Manaus lidera o Grupo A1 da Série D com 22 pontos, fruto de sete vitórias e um empate, alcançando um aproveitamento de 91%. Na última rodada, o time jogou em casa e aplicou uma goleada de 4 a 1 sobre o Trem-AP.

As duas equipes já se encontraram na sexta rodada da Série D, em Manaus, onde o Manaus goleou o Humaitá por 4 a 0.