Ginastas de Cruzeiro do Sul se classificam para fases estadual e nacional dos Jogos Escolares

Ginastas de escolas de Cruzeiro do Sul, incluindo uma indígena da etnia Shawandawa, vão participar das fases estadual e nacional dos Jogos Escolares 2024. As apresentações e classificações foram realizadas na noite de sexta-feira, 14, pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, no teatro dos Náuas.

Vinte ginastas rítmicas representando as escolas São José, Madre Adelgundes Becker, Maria Lima e Instituto Santa Teresinha participaram da competição estudantil, que teve apoio da Federação Acreana de Ginástica e governo do Estado.

Sharah Cristine Ramalho Mesquita,13 anos, da escola São José, foi eleita a ginasta destaque individual da competição no aparelho Maças Juvenil. No ano passado, ela participou das etapas estadual e nacional e mais uma vez foi classificada. “É muito gratificante saber que as pessoas gostam de assistir a essa modalidade esportiva. Mais uma vez consegui classificação e estou muito feliz. Agradeço a prefeitura por essa oportunidade de levar para a fase nacional dos Jogos Escolares o nome da nossa cidade”, declarou Sarah.

Monalice Arara, 11 anos, da etnia Shawandawa, ganhou a competição na categoria

maças infantil. “Estou muito feliz com todo apoio que recebi pra conseguir estar aqui hoje e ter esse resultado”, contou ela, que foi “descoberta” pela diretora da Escola São José, Rosa Mônica, que se impressionou com a flexibilidade da menina.

Ela pagou do próprio bolso, academia de dança e ginástica e comprou os equipamentos que a garota precisava para treinar.

“Pagamos 3 meses de academia e compramos os aparelhos para a Monalice. Ela é um fenômeno. Aprendeu muito rápido e tem uma flexibilidade incrível e se agiganta na competição”, citou Rosa Mônica.

No Conjunto a Escola São José e o Instituto Santa Teresinha tiveram os melhores resultados. Dos três aparelhos da competição: maça, arco e bola, a Escola São José só perdeu no arco. O resultado classificou ginastas da São José para as fases estadual e Nacional da competição.

“A direção da Escola São José está orgulhosa das nossas meninas, que treinavam no contra turno do horário de aula para chegar hoje e conseguir mais uma vez esse resultado. É mérito delas, do esforço que elas fizeram para estarem vivendo esse momento especial”, disse a diretora.

A ginástica foi incluída pela prefeitura de Cruzeiro do Sul nos Jogos Escolares da fase municipal em 2023. Na ocasião seis ginastas conseguiram classificação para fase nacional, e novamente a cidade terá representantes em etapa nacional dos Jogos.

“Em 2022, a prefeitura trabalhou na formação da professora de ginástica rítmica e no ano passado as alunas começaram competir e foi um sucesso a participação delas garantindo já no primeiro ano, classificação para as fasea estadual e nacional. Isso é muito gratificante porque mostra o cuidado que a gestão do prefeito Zequinha Lima tem para com o esporte em todas as modalidades, proporcionando oportunidades aos nossos estudantes”, comentou Rafaine Andrade, Diretor de Esporte.

Ainda não há data marcada para a fase estadual da ginástica rítmica, que será realizada em Rio Branco. Os Jogos Estudantis Brasileiros (JEB’s) etapa nacional, na categoria de 12 a 14 anos, ocorrerão entre 20 de setembro e 3 de outubro de 2024, na cidade de Recife, Pernambuco. Já os Jogos da Juventude, etapa nacional, na categoria de 15 a 17 anos, serão realizados de 13 a 28 de novembro de 2024 em João Pessoa, Paraíba.