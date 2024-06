O que fez Arnold Schwarzenegger valer US$ 1 bilhão? (Spoiler: não foram os filmes)

Óculos escuros, jaqueta de couro, voz rouca e uma frase marcante: “Eu voltarei” (“I’ll be back”, no original). Esses elementos bastaram para transformar os dois primeiros filmes da franquia “O Exterminador do Futuro ” em clássicos do cinema. Além disso, os filmes também alavancaram a carreira de Arnold Schwarzenegger, um ex-fisiculturista austríaco que se transformou uma estrela mundial. Em três décadas em Hollywood, Schwarzenegger foi um dos atores mais bem pagos do planeta, além de ser garantia de bilheteria, rendendo mais de US$ 200 bilhões como protagonista de 13 filmes de sucesso, segundo a revista Forbes.

Mas este não é o único crédito do ator – que foi governador da Califórnia, nos EUA, entre os 2004 e 2011. Schwarzenegger faz parte do pequeno grupo de artistas que souberam capitalizar sua fama para chegar ao grupo ainda mais seleto dos donos de fortunas de dez dígitos. A Forbes estima que o ator de 76 anos alcançou uma fortuna de US$ 1 bilhão, graças aos filmes de sucesso, sua fama e, principalmente, investimentos inteligentes.

Segundo Schwarzenegger, suas habilidades como investidor surgiram muito antes das de ator. Suas primeiras aplicações foram feitas quando ainda era um jovem fisiculturista, aos 17 anos, quando começou a competir, ainda se equilibrando com outros empregos paralelos. Em sua biografia, o astro conta que já era milionário antes de conseguir papéis importantes em filmes nas décadas de 1970 e 1980.

Os primeiros investimentos foram na área imobiliária, comprando prédios de apartamentos em Santa Mônica, Califórnia. Anos depois, esses empreendimentos seriam vendidos por “um valor substancialmente superior ao investimento inicial”, segundo a Forbes.

A revista estima que os ganhos como ator renderam, aproximadamente, US$ 500 milhões a Schwarzenegger. Esse valor não considera o que ele recebeu com propagandas e outras atuações comerciais. Mas cerca de três quartos dessa quantia teria sido abocanhada pela Receita dos EUA, deixando cerca de US$ 170 milhões líquidos.

Para fazer essa fortuna crescer, Schwarzenegger contou com o apoio de Paul Wachter, um consultor financeiro que auxiliou o astro na gestão de seu dinheiro. Segundo o próprio ator, um dos segredos de seu sucesso financeiro é o apetite saudável por risco, buscando investimentos “interessantes, criativos e diferentes”.

Sua aposta mais rentável pode ter sido a compra de uma participação de 5% no Dimensional Fund Advisors, em 1996. Na época, o fundo administrava US$ 12 bilhões em ativos. Atualmente, esse valor saltou para US$ 719 bilhões – e a participação de 5% vale US$ 500 milhões, estima a Forbes.

O portfólio do “Exterminador”, além de ativos como imóveis comerciais, private equity e ações.

Outros investimentos valiosos de Schwarzenegger incluem um pedaço do Easton Town Center, um shopping de Columbus, Ohio, e uma participação no hotel Waldorf Astoria, em Los Angeles.

Um dos maiores amigos e conselheiros de Schwarzenegger é Warren Buffett. O ator considera Buffett como “o maior investidor de todos os tempos”. No final dos anos 1990, o multibilionário foi seu consultor econômico para a campanha ao governo da Califórnia.

A famosa estratégia de value investing pregada pelo “mago de Omaha” é adotada por Schwarzenneger. Entre seus investimentos em empresas listadas estão Starbucks, Google e a Beyond Meat.

Além disso, o astro tem vários negócios: a empresa de cinema e produção Oak Productions, a holding de filmes e marcas registradas Pumping Iron America, a Fitness Publications e o Arnold Sports Festival, um dos maiores eventos do mundo do fisiculturismo.