Adolescente desaparece durante festa junina na Cidade do Povo

O adolescente Pedro Asaf Alves da Silva, de 13 anos, está desaparecido desde a noite de sábado (15), após participar de uma festa junina na quadra 6 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com relatos familiares, Pedro estava acompanhado de seu avô por volta das 23h30 no evento. O avô se ausentou brevemente para levar um caldo para casa e, ao retornar, não encontrou mais o neto.

A comunidade da Cidade do Povo está mobilizada em busca de Pedro, que estava vestindo uma camisa verde no momento de seu desaparecimento.

A família pede que qualquer pessoa com informações entre em contato pelo telefone (068) 99922-7829 ou informe à Polícia Militar pelo número 190.