Homem encontrado morto ao lado do veículo em chamas é identificado

Na madrugada deste domingo (30), um incidente ocorreu no loteamento Fahart, localizado na região do segundo distrito de Rio Branco.

Um veículo em chamas foi encontrado em um matagal, e ao lado dele, o corpo de um homem com sinais claros de violência.

De acordo com informações da Polícia Militar da Força Tática do segundo batalhão, que realizava patrulhamento tático na rua projetada que passa atrás da Expoacre, os policiais avistaram o incêndio. Ao se aproximarem, identificaram que se tratava de um veículo em chamas e, próximo a ele, o corpo de um homem, que foi identificado como Jefferson Lima da Silva, de 29 anos. A vítima estava com as mãos amarradas e o rosto coberto por um pano.

Imediatamente, os policiais acionaram o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e solicitaram o apoio do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Apesar da rápida chegada dos bombeiros, que controlaram as chamas, e da equipe do SAMU, nada pôde ser feito para salvar a vida de Jefferson, que já estava morto. O corpo apresentava múltiplos sinais de ferimentos por armas brancas e a cabeça estava completamente ensanguentada.

Uma investigação inicial revelou que o veículo, um Chevrolet/Prisma de cor preto, havia sido furtado na manhã do sábado (29) no município de Senador Guiomard.

O local do crime foi isolado para o trabalho pericial. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo para exames cadavéricos e confirmação da identificação, já que Jefferson não possuía documentação no momento do ocorrido.

O caso agora está sendo investigado pelas autoridades, que trabalham para entender a motivação por trás deste crime bárbaro e identificar os responsáveis.