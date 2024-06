Duas armas são apreendidas pela PM no Bairro Cidade do Povo

Na madrugada deste domingo, 30, uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC) localizou e apreendeu duas armas de fogo, na rua Antônio Carlos M. Melo, bairro Cidade do Povo.

O grupamento tático do 2º Batalhão da Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro, quando visualizou dois sujeitos em frente a uma residência. Cada um dos indivíduos segurava uma arma na mão e ao avistarem a chegada da guarnição empreenderam fuga, correndo pelo quintal da residência e pulando muros de outras casas nas proximidades.

A equipe não conseguiu acompanhar os homens, mas no local, conseguiram localizar as armas que os sujeitos portavam, sendo elas do calibre .22, além de 19 munições. Os militares realizaram buscas no local, mas não localizaram os suspeitos. Todo o material foi imediatamente recolhido e entregue na delegacia da segunda regional.