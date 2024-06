Chuvas no Alto Acre fazem nível do rio subir três centímetros na capital

O nível do Rio Acre continua muito abaixo do que é esperado para o período. No entanto, nas últimas 24 horas o manancial voltou a subir. Conforme a medição da Defesa Civil, o nível nesta manhã de domingo, 30, é de 1,81m, o que representa três centímetros em relação a ontem.

Apesar do aumento, a situação preocupante não muda, já que o cenário continua extremamente crítico, já que o nível é considerado muito baixo para o período, que representa apenas o início do verão amazônico.

Em entrevista ao ac24horas durante a última noite do Festival da Macaxeira, o prefeito de Rio Branco, falou sobre um dos principais problemas causados pelo nível crítico do rio, que é o abastecimento de água. “Estamos preocupados e uma das apostas é esse estudo de análise de solo que fizemos, que está ficando pronto e vai nos dizer quanto de água vamos poder tirar do subsolo. O que não é possível é ficar dependendo apenas do Rio Acre, principalmente, nesta época de seca”, afirmou.

A prefeitura declarou esta semana situação de emergência para por conta da escassez de recursos hídricos provocados pela seca e o baixo nível do rio.