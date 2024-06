Inglaterra vence Eslováquia na prorrogação; Bellingham marca de bicicleta

Parecia uma missão impossível, mas a Inglaterra venceu a Eslováquia por 2 a 1 de virada, já na prorrogação, e avançou às quartas de final da Eurocopa 2024. Com a vitória de hoje (30), na Veltins-Arena, na Alemanha, os ingleses enfrentarão a Suíça.

O que aconteceu

Jude Bellingham e Harry Kane marcaram para a Inglaterra. Schranz, da Eslováquia, abriu o placar.

Quartas de final. A Inglaterra vai encarar a Suíça na quinta-feira (6), às 13h (de Brasília).

A Eslováquia, que nunca chegou às quartas, se despede da competição após quatro jogos, tendo acumulado uma vitória, um empate e duas derrotas.

Chuva de amarelos

O primeiro tempo foi marcado não só pelo gol da Eslováquia, mas também pela farta distribuição de amarelos. Ao todo foram cinco, sendo três para os ingleses e dois para os eslovacos.

Domina, mas não aproveita

A Inglaterra conseguiu impor seu estilo de jogo no início, com toques e lançamentos pelas laterais, mesmo sem tanta velocidade. Em alguns momentos do primeiro tempo, a equipe chegou a ter 80% de posse de bola, dominando o jogo e controlando as ações em campo.

Após a metade da primeira etapa, a Inglaterra perdeu a solidez defensiva que apresentava. A Eslováquia começou a crescer na partida, aproveitando melhor as oportunidades e finalizando com mais frequência, o que resultou na abertura do placar a favor dos eslovacos.

Chances perdidas e vaias

Ao longo da primeira etapa, a Inglaterra acumulou várias chances de gol, mas não conseguiu acertar o alvo. A equipe trocou passes, mas encontrava dificuldades para penetrar na defesa adversária, mesmo com Saka, Bellingham e Foden sendo os principais destaques no ataque.

No final do primeiro tempo, os ingleses chegaram a ter duas cobranças de escanteios favoráveis seguidas, mas desperdiçaram as chances criadas. Como resultado, a equipe inglesa deixou o campo sob vaias da torcida.

Eslováquia segura o placar; Inglaterra reage

A Inglaterra teve duas chances seguidas de reação logo nos primeiros minutos do segundo tempo: primeiro com Foden, que teve um gol anulado pelo VAR, aos 4 minutos do segundo tempo, e em seguida com Harry Kane, que finalizou na entrada da área, dois minutos depois, mas sem sucesso.

Apesar de contar com bons jogadores, a Inglaterra não conseguiu surpreender a defesa adversária. O time abusou dos cruzamentos para a área, facilitando o trabalho dos zagueiros eslovacos.

Eslováquia segura o marcador. A equipe liderada por Francesco Calzona parou de avançar no último terço do campo nos 20 minutos finais do jogo, evitando acionar os jogadores ingleses responsáveis pelas saídas de bola e se expondo menos ao risco de contra-ataques.

Tudo igual. Nos momentos finais, Bellingham mostrou seu brilho quando Guéhi desviou de cabeça um cruzamento na área, permitindo que o jogador do Real Madrid finalizasse de bicicleta, garantindo o empate e levando a partida para a prorrogação.

Prorrogação e classificação

A virada. Não demorou muito e logo no terceiro minuto da prorrogação, Harry Kane apareceu. O inglês aproveitou sobra de bola para chegar cabeceando e virar o jogo.

Gols e lances importantes

1 x 0. Strelec recebeu no meio aos 25 minutos do primeiro tempo e passou para Schranz na área, que, livre, finalizou tirando do goleiro para abrir o placar.

Gol anulado. Harry Kane fez um passe para Trippier na esquerda. O camisa 12 cruzou para a área, onde Phil Foden finalizou para o gol, aos 3′ do segundo tempo, mas após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento do meia-atacante do Manchester City.

Do meio de campo. Arriscou de longe! Bellingham errou um passe no meio, e Strelec, percebendo Pickford fora do gol, chutou do meio de campo. Por sorte — para os ingleses —, a bola passou perto da trave e saiu.

Duas vezes para fora. Aos 32′, Harry Kane cabeceou firme para fora após cobrança de falta de Foden. Dois minutos depois, foi a vez de Rice receber no meio e a bola explodir na trave.

1 x 1. Após um levantamento na área, Guéhi desviou de cabeça, e o astro do Real Madrid, Bellingham, finalizou de bicicleta para empatar o jogo.

2 x 1. Após o escanteio, Dubravcka rebateu para a entrada da área, onde Eze pegou o rebote e finalizou de voleio de forma um tanto peculiar. Guéhi, na área, cabeceou para Kane, que então desviou de cabeça para marcar o gol.

FICHA TÉCNICA

Inglaterra 2 x 1 Eslováquia

Competição: Eurocopa – Oitavas de final

Local: Arena Schalke, na Alemanha

Data e horário: 30 de junho de 2024 (domingo), às 13h (de Brasília)

Cartões amarelos: Guéhi, Mainoo, Bellingham (ING); Kucka, Skriniar e Pekarík (EVQ)

Gols: Schranz (EVQ), aos 24′ do 1T; Bellingham (ING), aos 49′ do 2T; Harry Kane (ING), aos 1′ do 1T da prorrogação

Inglaterra: Pickford, Walker, Stones, Guéhi, Trippier (Palmer), Mainoo (Eze), Rice, Saka, Bellingham (Gallagher), Foden (Toney) e Harry Kane (Konsa). Técnico: Gareth Southgate.

Eslováquia: Dúbravka, Pekarík, Vavro, Skriniar, Hancko, Lobotka, Kucka (Bero), Duda (Bénes), Schranz (Gyömbér), Strelec (Bozeník) e Haraslín (Suslov). Técnico: Francesco Calzona