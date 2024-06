Homem diz que espancou namorado da filha até a morte após ele vazar vídeos íntimos

O homem preso por espancar o ex-namorado da filha até a morte, em Garça, no interior de São Paulo, revelou que cometeu o crime porque o jovem, de 18 anos, teria compartilhado vídeos do casal tendo relações sexuais. O crime aconteceu nesta segunda-feira (24), no bairro Labienópolis. As informações são do g1.

O irmão do homem também foi preso por suspeita de participar do assassinato. Segundo a Polícia Civil, os dois teriam invadido a casa de Gabriel Henrique Scarrella De Souza, e entrado no quarto do jovem. Os suspeitos, de 36 e 34 anos, espancaram a vítima, que não resistiu. A mãe do jovem estava no imóvel e teria presenciado o crime.

Os suspeitos foram encontrados em um bar, logo após o crime. Eles estavam bebendo e, ao serem questionados, confessaram o assassinato. Uma faca foi apreendida.

À polícia, eles contaram que a vítima tinha terminado um relacionamento a pouco tempo com a filha de um dos suspeitos, de 18 anos. O pai da menina, de 36 anos, disse que o ex-namorado da filha teria divulgado vídeos íntimos do casal na internet após o término.

O tio da menina, de 34 anos, teria ido até a residência do jovem para dar cobertura ao pai da menina e garantir que ele conseguisse praticar o crime.

Em nota à Itatiaia, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que “o caso foi registrado como homicídio, violação de domicílio e ameaça pela Delegacia de Garça, que solicitou perícia ao local e aos celulares dos autores e da vítima. Os indiciados ficaram à disposição da Justiça”.

