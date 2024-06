Campeonato da Imprensa começa dia 30/6; sete equipes brigam pelo título

Sete equipes estão credenciadas para a disputa do Campeonato da Imprensa de Futebol Soçaite 2024, competição organizada pelo Sindicato dos Jornalistas (Sinjac). Conforme aprovado entre os dirigentes, a primeira rodada da competição está agendada para o dia 30 de junho.

Regulamento

Com sete times na disputa: Assessoria do Governo, Assessoria da Prefeitura, A Crítica, Rede Amazônica, AC 24 Horas, TV Gazeta e Acre News, as equipe jogarão entre si em turno único . Os quatro primeiros classificados avançam às semifinais.

1ª rodada

Na primeira rodada, a equipe da TV Gazeta, atual campeão do torneio, folga na tabela. Veja os jogos: Assessoria do Governo x Assessoria da Prefeitura, A Crítica x Rede Amazônica e AC 24 Horas x Acre News.