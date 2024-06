Educação realiza fase regional dos Jogos Estudantis nos municípios-sedes

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio da Coordenação de Desporto Escolar, está realizando, desde a semana passada, a fase regional dos Jogos Estudantis das modalidades coletivas, como futsal, vôlei, basquete e handebol.

Os jogos foram divididos em cinco regionais, cujos classificados nas modalidades coletivas irão competir na fase estadual. Os campeões serão os representantes do Acre na fase nacional. Este ano, os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) serão realizados em Recife (PE), em novembro.

No regional Alto Acre, onde participam escolas classificadas da fase municipal de Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri, a fase regional foi realizada entre 19 e 21 de junho. O Instituto Odilon Pratagi (IOP) foi o vencedor do futsal masculino e também do handebol masculino e feminino. A Escola Brasil-Bolívia, de Epitaciolândia, venceu no futsal feminino. O município-sede foi Brasileia.

O regional Baixo Acre foi dividido em A e B. No Baixo Acre A, que envolve escolas classificadas da fase municipal de Rio Branco, Bujari, Sena Madureira e Porto Acre, a fase regional se deu também entre os dias 19 e 21 de junho. Já no regional Baixo Acre B, que inclui escolas de Senador Guiomard, Capixaba, Acrelândia e Plácido de Castro, as competições da fase regional se iniciam nesta quarta-feira, 26, e se estendem até quinta, 27. O município-sede é Rio Branco.

Já no regional Tarauacá-Envira, que contempla de Tarauacá, Feijó e Manoel Urbano, a fase regional também se inicia nesta quarta-feira, 26 e se estende até sexta, 28. Nesse regional, participam, além de escolas rurais, escolas indígenas. O município-sede é Tarauacá.

No regional Juruá, que conta com escolas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, a fase regional transcorre entre os dias 10 e 12 de julho, no município-sede, Cruzeiro do Sul.

De acordo com a coordenadora do Desporto Escolar, Kelly Figueiredo, os vencedores da fase regional garantem vaga nas modalidades coletivas, na fase estadual. “É bom lembrar também que irá acontecer a fase estadual dos Jogos Estudantis com as modalidades individuais”, afirma.

Kelly se refere ao atletismo, cuja fase municipal se dá nos dias 29 e 30 de junho, e a fase estadual no dia 6 de julho; também ao vôlei de praia, cuja fase municipal será efetuada nos dias 28 e 29 de junho e a fase estadual no dia 12 de julho. A fase estadual dos jogos está prevista para se iniciar na segunda quinzena de julho.