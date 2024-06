Grave acidente deixa três feridos no Conjunto Esperança

Na noite deste domingo (02), um grave acidente envolvendo dois veículos resultou em três pessoas feridas na interseção da Rua General Vieira de Melo com a Travessa Vitória, no Conjunto Esperança 3, em Rio Branco.

O incidente ocorreu quando Gustavo Silva Ferraz, que dirigia um Polo branco, saiu da Travessa Vitória e cruzou a Avenida General Vieira de Melo sem respeitar a sinalização de preferência. O Polo colidiu com um HB20 que trafegava pela via principal no sentido centro-bairro. Após a colisão, o Polo ainda atingiu um poste de energia elétrica, derrubando-o.

No Polo, Shaiane da Silva Rodrigues, de 33 anos, sofreu dores lombares e cervicais, além de ter desmaiado no local. Maria Cristine Florêncio dos Santos, de 29 anos, também apresentou dores cervicais e sonolência. O condutor, Gustavo Silva Ferraz, foi levado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

A condutora do HB20, Adriane Cristine de Lima Costa, de 37 anos, foi encaminhada à UPA Franco Silva na Sobral, com dores no ombro devido ao impacto do cinto de segurança. Ela estava lúcida e orientada. O veículo também transportava quatro passageiros, cujas condições não foram detalhadas.

Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, realizando os primeiros socorros e encaminhando duas das vítimas ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

O Policiamento de Trânsito (BPTRAN) isolou a área para permitir os trabalhos de perícia. A ocorrência mobilizou várias equipes de emergência que prestaram socorro imediato às vítimas.

Câmera de segurança mostra o momento do acidente: