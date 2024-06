Colisão entre carro e moto na zona rural de Porto Acre deixa motociclista ferido

Na noite deste domingo, (02), um acidente de trânsito ocorreu no Ramal Pirapora, situado no município de Porto Acre. A colisão frontal envolveu uma motocicleta e um carro, resultando em ferimentos para o condutor da motocicleta, identificado como Raylander Lima de Souza, de 31 anos.

Segundo informações repassadas, Raylander trafegava em direção a Porto Acre quando colidiu frontalmente com um carro que seguia no sentido oposto. A escuridão e a poeira no ramal são apontadas como fatores que contribuíram para o acidente.

Logo após a colisão, o secretário de Porto Acre prestou socorro imediato, transportando Raylander até a boca do ramal. Lá, uma ambulância do município interceptou a vítima e a encaminhou para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Raylander Lima foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com um corte na cabeça, ferimentos no lábio superior e inferior, além de um trauma de bexiga fechada, seu estado de saúde é considerado estável.

As autoridades locais reforçam a necessidade de atenção redobrada e prudência ao trafegar em ramais, especialmente durante a noite, para evitar acidentes como este. A identidade do condutor do carro envolvido na colisão não foi revelada.