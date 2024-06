Acidente de trânsito entre carro e motocicleta deixa jovem ferida na Avenida Antônio da Rocha Viana

Na noite deste domingo (02), um grave acidente entre um carro e uma moto deixou uma jovem ferida na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Village, em Rio Branco. A colisão envolveu uma motocicleta Honda Fan 125, de cor vermelha, e um Toyota Corolla, de cor azul.

Segundo informações preliminares, o motociclista Caio Mendes de Araújo, de 23 anos, trafegava no sentido centro-bairro quando atingiu a lateral do Corolla. Testemunhas afirmam que Araújo estava à frente do carro e não abria espaço para o veículo passar, retornando à pista e, ao voltar novamente, não percebeu que o motorista do Corolla já estava realizando a ultrapassagem. O impacto fez com que tanto o motociclista quanto sua passageira, Kamylle Feitoza Brandão, de 18 anos, caíssem ao solo.

A Viatura do Suporte Avançado do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Kamylle foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com múltiplas escoriações e um possível traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado. Seu estado de saúde é considerado estável. Já Caio Mendes teve apenas escoriações leves e não precisou de atendimento médico no local.

O condutor do Corolla, cuja identidade não foi divulgada, permaneceu no local do acidente até a chegada do SAMU e das autoridades.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) isolou a área para os trabalhos de perícia e investigação das circunstâncias da colisão.