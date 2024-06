“Gladiador 2”: imagens de Paul Mescal nos bastidores são divulgadas; veja

Imagens do ator irlandês Paul Mescal, 28, nos bastidores de “Gladiador 2” começaram a circular nas redes sociais nesta terça-feira (11). Veja abaixo. Ele irá protagonizar a sequência do filme de sucesso do ano 2000, que também tem direção de Ridley Scott.

Em fevereiro, o ator indicado ao Oscar revelou que as gravações haviam sido finalizadas, portanto, não se sabe de quando são os registros.

“Gladiador 2” terá um salto temporal em relação ao primeiro filme. A trama acompanhará Lucius, filho de Commodous e Lucilla, que se inspirava no Gladiador e agora é Imperador. Além de Mescal, nomes como Denzel Washington, Pedro Pascal e Barry Keoghan compõem o elenco.

O filme chega aos cinemas ainda este ano. No Brasil, a estreia está prevista para 24 de novembro.