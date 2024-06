Ex-Corinthians está internado com anemia grave e sangramento intestinal; veja

O ex-atacante do Corinthians e da seleção argentina, Mauro Boselli, está internado em Buenos Aires com um quadro de sangramento no sistema digestivo e síndrome anêmica grave.

Ele foi hospitalizado no último domingo (10) e publicou mensagem nas redes sociais agradecendo a preocupação dos fãs. O argentino de 39 anos faria o jogo de despedida dos gramados no próximo dia 15, no México, com a camisa do León. A partida foi adiada.

“Não há ninguém além de mim que me lamente mais este problema de saúde e neste momento tão importante para mim. Quero dizer que estou me sentindo melhor e fazendo uma série de exames para determinar os passos a seguir. De coração, quero agradecer a todos que já tinham adquirido seu ingresso para minha despedida. Neste momento, tudo que eu quero é me recuperar e ficar bem. Vou mantê-los informados assim que tiver novidades. Amo muito vocês e obrigado pelo apoio”, escreveu Boselli.

A empresa que organiza o evento de despedida de Boselli também se pronunciou.

“Como é de conhecimento público, Mauro Boselli está internado desde ontem, domingo, por uma síndrome anêmica grave e sintomática, secundária a sangramento digestivo. Diante dessa infeliz notícia, a partida de despedida do Matador marcada para sábado, 15 de junho, será remarcada. O trabalho está em andamento para encontrar a melhor data, com a intenção de fazê-lo até dezembro de 2024. Mauro, desejamos-lhe uma rápida recuperação!”, disse a WFG em sua conta no Instagram.

Carreira de Mauro Boselli

Revelado pelo Boca Juniors, Boselli atuou de por dois anos com a camisa xeneize. Os 11 gols marcados chamaram a atenção do Málaga, da Espanha, clube que o contratou por empréstimo. Com desempenho abaixo do esperado, o atacante voltou à Argentina para jogar no Estudiantes, clube em que sagrou-se campeão da Libertadores de 2009. Foi dele um dos gols na final diante do Cruzeiro, no Mineirão.

As grandes atuações o levaram à seleção argentina no mesmo ano.

De volta à Europa, Boselli jogou pelo Wigan, da Inglaterra e pelo Genoa, da Itália.

E foi no México que o argentino viveu os melhores momentos da carreira. Com a camisa do León, Boselli marcou 130 gols em 221 jogos. Foi campeão mexicano de 2013/2014 e, então, foi contratado pelo Corinthians. No Timão, foram 67 jogos, 16 gols e um título paulista, em 2019.

No Paraguai, Boselli foi campeão nacional com o Cerro Porteño, em 2021. Depois disso, voltou ao Estudiantes, onde se aposentou marcando 33 gols em 86 partidas. A despedida dele do clube foi coroada com o título da Copa Argentina, em 2023.