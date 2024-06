Fortaleza vence o Grêmio, se recupera de goleada e afunda rival na Série A

O Fortaleza venceu o Grêmio por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (19), na Arena Castelão, na capital cearense, e se recuperou da goleada sofrida para o Cuiabá, 5 a 0, no final de semana passado. Lucero fez o único gol, de pênalti.

O Tricolor gaúcho amargou a quinta derrota seguida na Série A do Brasileirão e se mantém na zona do rebaixamento. O jogo foi válido pela 10ª rodada.

O Grêmio tem dois jogos a menos, adiados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, e não tem jogado em sua Arena, como mandante, porque o estádio está sendo reformado após o alagamento. Mas os seis pontos, em oito partidas, e a 18ª colocação começam a preocupar.

O Tricolor cearense voltou a ganhar após perder os dois últimos encontros, um deles o vexame na Arena Pantanal, chegou aos 13 pontos e subiu momentaneamente para a 11ª colocação.

Chuva e vermelho

Mesmo visitante e poupando alguns jogadores para o Gre-nal do próximo sábado, o Grêmio fez um primeiro tempo melhor do que o Fortaleza na maior parte do tempo.

A melhor chance até o pênalti marcado pelos donos da casa tinha sido uma cabeçada de Rodrigo Ely, que João Ricardo espalmou para escanteio.

E foi Ely quem “deu” o gol do Fortaleza, ao tocar com o braço na bola em uma tentativa de bicicleta de Tinga. Lucero cobrou o pênalti e marcou, aos 41 minutos. Oito minutos depois, Pepê dividiu a bola com Martinez, ergueu demais o pé e recebeu cartão vermelho direto.

A forte chuva que caiu em Fortaleza ao fim do primeiro tempo castigou ainda mais o já castigado gramado do Castelão para a etapa final.

No segundo tempo, como esperado, o Fortaleza ganhou campo para fazer o que mais gosta: usar a velocidade. E chances foram criadas, com Martinez, Breno Lopes, Lucero e Yago Pikachu, mas a bola não entrou.

No último lance, o Grêmio perdeu um gol incrível, com rebote de Nathan Fernandes após chute na trave de Rodrigo Ely.

Próximos jogos

O Fortaleza enfrenta no domingo (23), pela 11ª rodada, o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O jogo será às 18h30 (de Brasília). O Grêmio terá o clássico contra o Inter, no sábado (22), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 17h30 (de Brasília).

Fortaleza 1 x 0 Grêmio

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Tomás Cardona, Titi e Felipe Jonatan; Pedro Augusto (Lucas Sasha), Hércules (Zé Welison), Martinez (Yago Pikachu) e Pochettino (Calebe); Lucero e Breno Lopes (Machuca). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Grêmio

Marchesín; João Pedro (Cristaldo), Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi, Du Queiroz (Carballo) e Pepê; Pavon (Edenílson), JP Galvão (Nathan Fernandes) e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Portaluppi.