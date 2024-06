Criciúma vira no fim, “respira” no Brasileiro e deixa Atlético-GO na beira do Z4

O Criciúma venceu o Atlético-GO de virada por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), em partida da 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

No estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Guilherme Romão abriu o placar para o Dragão, mas o Tigre virou o placar com Newton e Trauco, esse no último lance de jogo.

Os donos da casa começaram bem e inauguraram o marcador logo aos 11 minutos do primeiro tempo.

Após boa jogada pela direita, a bola sobrou na intermediária para Romão, que finalizou de primeira para marcar um golaço.

O Criciúma empatou no começo da segunda etapa, quando Newton aproveitou bate e rebate na pequena área e mandou para o fundo da rede. O gol da vitória dos visitantes saiu praticamente no último lance e com muita emoção.

Já nos acréscimos de jogo, o goleiro Ronaldo, do Atlético-GO, recebeu cartão vermelho direto ao cometer falta em Allano no contra-ataque. O meia Luiz Fernando se tornou goleiro da equipe, que não podia mais fazer substituições.

Na cobrança da falta, Trauco caprichou e colocou a bola no ângulo, sem qualquer chance para o goleiro improvisado, e deu contorno final à partida.

Com o resultado, o Criciúma foi a 9 pontos e assumiu a 13ª posição. O Atlético-GO, por sua vez, fica com 8 pontos na 15ª posição.

No sábado (22), o Tigre recebe o Botafogo em Santa Catarina; mesmo dia em que o Dragão visita o Cuiabá no Mato Grosso.