Cantor Chrystian, ex-dupla sertaneja de Ralf, morre aos 67 anos em São Paulo

O cantor Chrystian, da dupla sertaneja “Chrystian e Ralf”, morreu aos 67 anos na noite desta quarta-feira (19) após ser internado no Hospital Samaritano, em São Paulo.

A informação foi confirmada pela família e equipe do artista.

Chrystian foi diagnosticado com um rim policístico – distúrbio no qual cistos se desenvolvem nos órgãos – e internado em fevereiro deste ano para realizar um transplante de rim. No entanto, a cirurgia foi adiada após surgirem imprevistos nos exames pré-operatórios.

A ex-dupla de Ralf tinha um show marcado no próximo sábado (22) em Franco da Rocha, município da região metropolitana de São Paulo, mas cancelou a apresentação devido a problemas de saúde.

“Chrystian foi diagnosticado recentemente com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado. O cantor está seguindo todas as recomendações médicas”, disse o comunicado de cancelamento.

O comunicado disse, ainda, que Chrystian estava seguindo todas as recomendações médicas.

Em nota, a família de Chrystian agradeceu o apoio dos fãs e amigos e relembrou a dedicação do artista durante suas décadas de carreira.

O velório será realizado em São Caetano do Sul, em São Paulo, nesta quinta-feira (20).

Transplante de rim

Em fevereiro, Chrystian foi internado para exames pré-operatórios no Hospital do Rim, em São Paulo, onde seria submetido a um transplante de rim, em março.

A esposa do cantor, Key Vieira, se disponibilizou para ser doadora do órgão, por meio de uma laparoscopia.

O procedimento precisou ser adiado após imprevistos nos exames e para que Chrystian tomasse medicações antes da cirurgia.

No final de janeiro, Chrystian gravou o DVD “60 Anos na Estrada”, no Teatro Bradesco, em São Paulo.

Na ocasião da gravação, a esposa do sertanejo se declarou nas redes sociais. Em uma postagem ao lado de Chrystian, Key Vieira escreveu: “Fiquei muito emocionada com a música ‘Sob o céu azul’… ser sua inspiração, mais uma vez, para compor uma música tão linda me deixou muito emocionada. Te amo”.