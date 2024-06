FAB encontra destroços de avião de pequeno porte em SC; duas pessoas morreram

O avião de pequeno porte perdeu altitude na região norte do Paraná e teria perdido o contato com a torre de comando quando sobrevoava a região de Joinville, por volta das 20h35, para onde teria desviado devido às condições de pouso.

Segundo os Bombeiros, a aeronave tentou pousar em Joinville por motivos ainda não esclarecidos, mas chegou a arremeter antes de cair na região onde os destroços foram encontrados pelas equipes de resgate.

Veja o comunicado da FAB:

“A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que foi notificada, nesta segunda-feira (03/06), a respeito do desaparecimento da aeronave de matrícula PS-BDW, em Santa Catarina (SC). Uma aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2°/10° GAV) – Esquadrão Pelicano, e um helicóptero H-36 Caracal, do Terceiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (3°/8° GAV) – Esquadrão Puma, foram acionados para iniciar as buscas, que são coordenadas pelo SALVAERO Curitiba”.

A aeronave

O avião bimotor, segundo registro na Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC), pertence à empresa Conserva de Estradas LTDA, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A aeronave foi fabricada em 1982 e poderia levar até 5 passageiros, além do piloto.

Ainda de acordo com a ANAC, o bimotor não possui autorização para realizar táxi aéreo.