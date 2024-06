Carros, terrenos e hotel: Justiça anuncia 13 leilões em junho no Acre

Carros, galpões no Parque Industrial, um ponto comercial, um hotel e terrenos estão disponíveis para compra em leilões judiciais do Tribunal de Justiça do Acre. Ao todo, serão 13 leilões ao longo do mês em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó, Plácido de Castro, Porto Acre, Manoel Urbano, Mâncio Lima e Taraucá.