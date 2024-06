Barbeiro é ferido com tiro na cabeça enquanto fechava salão no 2° Distrito

Dheymeson Gonçalves de Moraes, de 32 anos, foi ferido com um tiro na cabeça na noite desta segunda-feira, 3, enquanto fechava uma barbearia situada na Rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Dheymeson teria ido até a sua residência, que fica nos fundos da barbearia, e quando retornou para fechá-la, foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta. Um deles, armado, efetuou um disparo que atingiu a cabeça da vítima, que, mesmo ferida, ainda conseguiu andar alguns metros e caiu na escadaria que dá acesso à sua casa. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A mãe de Dheymeson, Francisca, ao ouvir o disparo, correu para verificar o que havia acontecido e encontrou o filho sangrando. Dheymeson foi colocado dentro de uma caminhonete e encaminhado por terceiros à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Segundo Distrito.

Devido à gravidade do ferimento na cabeça, a ambulância de suporte avançado do SAMU foi acionada e Dheymeson foi transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a médica do SAMU, Drª Denise, o paciente precisou ser entubado e deu entrada no hospital em estado gravíssimo.

Francisca relatou à reportagem que o filho é usuário de drogas, mas não tem envolvimento com organizações criminosas.

De acordo com informações de populares, Dheymeson já havia sido ameaçado de morte por membros de uma organização criminosa.

Policiais militares estiveram no local, colheram características dos criminosos e realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará a cargo da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).