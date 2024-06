Com medo de ser morto e ter sua cabeça arrancada por facção criminosa, homem que matou esposa se entrega a polícia

O acusado de ter assassinado sua esposa Ketilly Soares de Souza, de 33 anos, com várias facadas e ter exposto suas vísceras, no último domingo, 9, em uma residência situada na Travessa Raimundo Saldanha no bairro Vila Acre; Simey Menezes Costa, se entregou na tarde desta quarta-feira, 12, na Delegacia de Flagrantes (Defla) em Rio Branco.

De acordo com amigos da família da vítima, Simey estava na região da Baixada da Sobral na manhã desta quarta-feira, próximo à casa de sua família, buscando dinheiro emprestado para fugir de Rio Branco.

Um amigo de Simey o aconselhou a se entregar à Polícia Civil, pois a organização criminosa Comando Vermelho (CV) havia decretado sua morte. Os criminosos teriam prometido entregar a cabeça de Simey à sua família.

Assustado, Simey falou com sua mãe, que ligou para um investigador do caso. O Policial Civil recomendou que Simey se entregasse na Delegacia de Flagrantes (Defla). Após se entregar, Simey foi ouvido e encaminhado a Delegacia da Mulher (DEAM), para os devidos procedimentos.

O autor do crime será ouvido pela Delegada responsável pelo inquérito policial e depois será encaminhado a Penitenciária Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

