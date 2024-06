Colisão entre moto e caminhonete deixa entregador com fratura

Uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete deixou o entregador Josué Samuel Silva Mota, de 22 anos, ferido na noite desta quarta-feira, 12, no cruzamento da rua São Paulo com a Via Parque, no canal da Maternidade, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Josué trafegava em uma motocicleta modelo Honda Biz 125, de cor vermelha, placa NAC-3F21, no sentido centro-bairro, na rua São Paulo, quando o motorista da caminhonete modelo Chevrolet S10, de cor preta, placa NXT-1I18, que trafegava no sentido centro-bairro, na Via Parque, invadiu a preferencial, e o motociclista colidiu fortemente na lateral da caminhonete.

Com o impacto, Josué sofreu uma fratura no braço direito e escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o motociclista ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde ele se encontra em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após a conclusão da perícia, a caminhonete foi liberada e a moto foi entregue a familiares.