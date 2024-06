Colisão entre caminhonete e moto deixa jovem ferido em Rio Branco

Um acidente envolvendo uma caminhonete e uma moto deixou o motociclista Railton Mendonça da Silva, de 29 anos, ferido na noite desta quarta-feira, 12. A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Marechal Deodoro com a Via Parque, no bairro Bosque, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas, tanto o motociclista quanto o condutor da caminhonete estavam parados no semáforo. Quando o sinal abriu, ambos iniciaram o deslocamento. Railton seguia em direção ao centro quando tentou fazer uma ultrapassagem pela direita. Nesse momento, o motorista da caminhonete entrou na Via Parque, em direção à Avenida Getúlio Vargas. Foi então que ocorreu a colisão, arremessando Railton ao solo devido ao impacto.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Railton foi levado ao Setor de Traumatologia para uma avaliação mais detalhada, com suspeita de fratura na perna esquerda. Seu estado de saúde é considerado estável.

O Policiamento do Batalhão de Trânsito (BPTRAN) esteve no local e isolou a área para os trabalhos de perícia.