Colisão entre moto e caminhão deixa motociclista ferido no Segundo Distrito de Rio Branco

Uma colisão entre uma moto e um caminhão deixou o motociclista Ronan Souza da Silva, de 24 anos, ferido no final da tarde desta quarta-feira, 5, no cruzamento da Estrada do Amapá com na Via Chico Mendes, no bairro Amapá no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Ronan trafegava em uma motocicleta modelo Honda CG 150 Titan, de cor preta, placa AXV-4897, no sentido centro-bairro, na Via Chico Mendes, quando o motorista da caçamba, de cor amarela, placa MZP-5739, que trafegava na Estrada do Amapá, invadiu a preferencial entrando na Via Chico Mendes e o motociclista Ronan colidiu na roda, na lateral do caminhão.

Com o impacto, Ronan foi arremessado na caçamba e caiu no asfalto. O motorista permaneceu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os Paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Ronan a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Segundo Distrito de Rio Branco, com dores no braço, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

A motocicleta foi entregue aos familiares e o caminhão foi retirado liberado completamente a Via Chico Mendes.