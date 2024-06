Carreta tomba com carga de refrigerantes e deixa motorista machucado em Rio Branco

Uma carreta modelo Scania T1 13 H, de cor branca, placa MNH-0898, de uma empresa privada, tombou com um carregamento de refrigerantes na tarde desta quarta-feira, dia 5, na rotatória em frente à Igreja Batista do Bosque, na Via Verde, em Rio Branco, deixando o motorista Luan Araújo Maia, de 27 anos, machucado.

Segundo informações de funcionários do grupo Solar, antigo grupo Simão (Coca Cola), o motorista veio do interior do Acre e comprou o carregamento. Ao sair da empresa Solar, situada no Distrito Industrial, e enquanto trafegava pela BR-364, o motorista relatou que, ao tentar fazer a rotatória, perdeu o freio e tombou a carreta.

Populares que passavam pelo local acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma ambulância básica foi enviada e, ao chegar ao local, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao motorista Luan e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Segundo os socorristas, Luan queixava-se de dores no corpo e no peito.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal para os trabalhos de perícia e controle do trânsito na região.

Funcionários do grupo Solar compareceram ao local, retiraram os refrigerantes e os colocaram em outra carreta.