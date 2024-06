Jovem faz escândalo em rodoviária por ganhar iPhone 13 ao invés do iPhone 15

Uma jovem de 20 anos viralizou na última terça-feira (4), após aparecer em um vídeo fazendo “birra” por não ganhar um iPhone 15 da mãe. O vídeo faz parte do perfil @mainhaazeda, que produz conteúdo de humor para o TikTok.

A dupla não confirmou se o registro é real ou apenas uma encenação para a plataforma, porém a cena deu o que falar na internet. Somente no TikTok da dupla, os vídeos juntos já ultrapassam 2 milhões de visualizações.

O episódio com a jovem aconteceu na rodoviária de Goiânia (GO) e, conforme o registro, chamou a atenção de quem estava no local. A filha aparece gritando com a mãe, jogada no chão, enquanto recebe broncas.

No perfil da dupla no TikTok é comum publicações de “pegadinhas”, além de outros registros do dia a dia. Inclusive, na publicação que viralizou, há apenas o seguinte comentário: “Qual seria a sua reação se seu filho maior de idade fizesse isso?”.

“Birra” é encenação?

A dupla não esclareceu se o episódio é apenas uma encenação, porém algumas publicações anteriores podem desvendar o mistério. No perfil da filha Sabrina, é possível ver algumas dramatizações.

Veja vídeo:

