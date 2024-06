Colisão entre bicicleta e carro deixa adolescente ferida em Rio Branco

Uma colisão entre uma bicicleta e um carro deixou uma adolescente de 15 anos ferida na noite desta quinta-feira (20), no cruzamento da rua Duque de Caxias com a Avenida Nações Unidas, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

De acordo com informações preliminares, a jovem trafegava em sua bicicleta no sentido bairro/centro quando foi atingida por um Fiat Mobi de cor prata que cruzava a Avenida Nações Unidas. O impacto da colisão fez com que a adolescente caísse ao solo, sofrendo ferimentos.

Populares que estavam próximos ao local do acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte básico para realizar os primeiros socorros. A jovem foi prontamente atendida e encaminhada ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

O condutor do veículo, preocupado com o estado de saúde da adolescente, dirigiu-se ao hospital para acompanhar a situação.

A adolescente foi entregue ao Setor de Traumatologia para uma maior avaliação com dor no tórax e escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foi acionado e, ao chegar ao local do acidente, não encontrou o condutor do veículo. Posteriormente, os policiais se dirigiram ao Pronto Socorro para obter informações sobre a vítima e o condutor do carro para informações mas precisas.